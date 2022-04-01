Üreticiler, meyve ağaçlarına 'bordo bulamacı' atıyor - Son Dakika

İç Ege'nin meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meyve üreticileri baharın gelmesi ile arazilerindeki meyvelerin ilaçlama çalışmalarına bordo bulamacı ile başladı.

Geçimi tarım ve özellikle meyvecilik olan Pazarlar İlçesi halkı, baharın gelmesi ile her yıl olduğu gibi bu yılda hummalı bir çalışmaya başladılar. Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçekten önce başlayan ilaçlama çalışmaları hasada 20 gün kalıncaya tadar devam ediyor.

Pazarlar Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen "Çiftçiye ücretsiz bordo bulamacı" projesi ile dağıtılan bordo bulamaçları meyve bahçelerindeki ağaçlara atılıyor.

Bordo Bulamacının önemli olduğunu belirten meyve üreticisi Ramazan Cantürk, "İlçemizin tek geçim kaynağı olan meyvecilik için olmazsa olmazlarından olan Bordo Bulamacını meyve ağaçlarına atmaya başladık. Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı tüm çiftçilere Belediyemiz tarafından dağıtılan Bordo bulamacı için Belediye Başkanımız Bilal Demirciye ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çiftçinin üzerinden bir yük almış oldular" dedi.

Bordo Bulamacı projesi için Pazarlar Belediyesine teşekkür eden Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, "Meyvecilikte olmazsa olmazlarından olan Bordo bulamacı atım zamanı geldi. Bu çerçevede ilçemizdeki çiftçiler hummalı çalışma içerisindeler. Bordo Bulamacındaki amaç üreticimize kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmesini sağlamaktır. Pazarlar Belediyesi tarafından 5 ton Bordo Bulamacı dağıtıldı. Çiftçimize büyük destek veren Pazarlar Belediyesine teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimizin kaliteli bol ürün ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA