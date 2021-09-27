Üreticilere tohum desteği

Tekirdağ genelinde 'Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında üreticilere İtalyan çimi ve yonca tohumu dağıtımı yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında hayvancılık ile uğraşan üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımlarıyla Malkara ilçesine bağlı Küçükhıdır Mahallesinde İtalyan çimi tohumu dağıtım programı düzenlendi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bu yıl, üreticilere 4 bin 900 dekar alanda ekilmek üzere İtalyan çimi ve 2 bin 750 dekar alanda ekilmek üzere yonca tohumu desteği yapıldı. - TEKİRDAĞ