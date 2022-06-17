Üreticiye "Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun" eğitimi - Son Dakika
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Üreticiye "Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun" eğitimi

17.06.2022 08:31
Üreticiye "Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun" eğitimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun' projesi çerçevesindeki eğitimler devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun' projesi çerçevesindeki eğitimler devam ediyor.

Tarım Kampüsündeki eğitim çalışmalarına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Can, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, mahalle muhtarları, üreticiler ve teknik personeller katıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tahsisi ettiği Sayköy Mahallesindeki parsellerde bulunan bağ alanlarındaki Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile yürütülen projede bağ yetiştiriciliği yapan üreticiler, teknik personelleri tarafından eğitildi.

Teknik personeller, üreticilere, toprak yüzeyini örten farklı özelliklerdeki malç örtüsü ile kimyasal kullanmadan yabancı ot mücadelesi demonstrasyonu çalışmaları, biyolojik uygulamaların ve bölgede kurulu bulunan erken uyarı sistemleri hakkında detaylı eğitim verdiler.

Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, ihtiyaç duyulması halinde ruhsatlı ilaçların kullanılması ile son tüketiciye güvenilir gıda arzının sağlanmasının mümkün olduğunu, doğru ilaçlama ve gübreleme ile düşük maliyetle daha verimli kaliteli ürünlerin yetiştirilebildiğini, yapılan çalışmalar ve kurulan farklı demonstrasyonlarla uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi. - MERSİN

Üreticiye Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun eğitimi
Üreticiye Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun eğitimi
Üreticiye Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun eğitimi
Üreticiye Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun eğitimi

YORUMLAR
500
Üzüm Bağlarını Dolu Vuran Manisalı Üretici: 12 Bin Metrekare Bağa 13 Bin 600 Liraya Sigorta Yaptık. Ben Diğer Bağlarımın Hepsini Nasıl Yaptıracağım Üzüm Bağlarını Dolu Vuran Manisalı Üretici: 12 Bin Metrekare Bağa 13 Bin 600 Liraya Sigorta Yaptık. Ben Diğer Bağlarımın Hepsini Nasıl Yaptıracağım CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticiye 'Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun' eğitimi - Son Dakika

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