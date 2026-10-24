Üroloji uzmanı Danacıoğlu kuru yemiş ile balığın sperm sağlığına faydasını anlattı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, sebze, meyve, balık, kuru yemiş ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin üreme sağlığını destekleyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlıksız beslenme ve fazla kilo, kalp ve damar sağlığının yanı sıra hormon dengesini ve üreme kapasitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danacıoğlu, beslenme alışkanlıklarının erkek üreme sağlığında önemli rol oynadığını aktararak, Akdeniz tipi beslenmeyi hastalarına önerdiklerini vurguladı.

Sebze, meyve, balık, ceviz ve zeytinyağı gibi besinlerin üreme sağlığını desteklediğine dikkati çeken Danacıoğlu, "Ceviz, badem ve fındık gibi kuru yemişlerin tüketilmesi, sperm sayısı ve hareketliliği açısından fayda sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra somon ve sardalya gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zenginyağlı balıkların haftada en az iki kez tüketilmesini öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Danacıoğlu, söz konusu besinlerin hücresel sağlığı da desteklediğine işaret ederek, "Domates, içerdiği likopen sayesinde prostat ve sperm sağlığı açısından önem taşıyor. Domatesin, zeytinyağıyla hafifçe pişirilerek veya salatalara eklenerek tüketilmesini öneriyoruz. Kabak çekirdeği de içerdiği çinko sayesinde testosteron üretimi ve prostat fonksiyonları açısından destekleyici bir besin olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Fazla yağ dokusu hormon dengesini bozabiliyor"

Danacıoğlu, işlenmiş etler, şekerli içecekler, unlu ve paketli gıdaların sperm kalitesi ve hormon dengesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğini belirterek, fazla kilo ve obezitenin de erkek üreme sağlığı açısından risk faktörleri arasında yer aldığını aktardı.

Fazla kilolu ve obez erkeklerde sperm sayısının normal düzeylerde olmama riskinin artabileceğine değinen Danacıoğlu, vücuttaki fazla yağ dokusunun hormon dengesini bozabildiğini, oksidatif stresi artırabildiğini ve vücut sıcaklığını yükselterek sperm üretimini olumsuz etkileyebildiğini kaydetti.

Danacıoğlu, sertleşme sorununun damar sağlığıyla yakından ilişkili olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ereksiyon, damarların sağlıklı çalışmasıyla yakından ilişkili. Dolayısıyla damar sağlığını olumsuz etkileyen faktörler, cinsel yaşamı da etkileyebilir. Obezite ve sertleşme sorunu yaşayan erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada, iki yıl boyunca kilo veren ve fiziksel aktivitesini artıran kişilerin yaklaşık üçte birinde cinsel işlevlerin tamamen normale döndüğü ortaya konuldu. Diyabetli erkeklerde de Akdeniz tipi beslenmenin sertleşme sorunlarını azaltabildiği, kilo kaybının ise obeziteyle ilişkili düşük testosteron seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayabildiği gösterildi."