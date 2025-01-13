Uşak Belediyesi 51 Ticari Taksi Plakasını Kiraya Veriyor

Ekonomi

Uşak Belediyesi 15 Ocak günü 51 adet ticari taksi plakasının açık artırmayla 10 yıllık kiralanacağını duyurdu.

Uşak Belediyesi yapmış olduğu duyuruda 15 Ocak Çarşamba günü 51 adet ticari taksi plakasının açık artırma teklifi usulü ile 10 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda ise; "Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 51 adet ticari taksi plakası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile 10 yıl süreliğine kiralık edilecektir." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK