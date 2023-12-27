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Uşak Belediyesi, eski belediye binasını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne tahsis etti - Son Dakika
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Uşak Belediyesi, eski belediye binasını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne tahsis etti

Uşak Belediyesi, eski belediye binasını 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve bünyesinde bulunan 12 odaya tahsis etti. Başkan Mehmet Çakın, odaların bir arada olması ve vatandaşların daha rahat ulaşması için böyle bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ise belediye başkanına teşekkür etti.

Uşak Belediyesi, eski belediye binasını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ne tahsis etti
27.12.2023 - 16:58,
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Uşak Belediyesi, eski belediye binasını 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve bünyesinde bulunan 12 odaya tahsis etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve meslek odaları başkanlarıyla Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda bir program düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çakın, Odaların bir arada olması ve vatandaşların daha rahat ulaşması için merkezi konumda yer aldığı için böyle bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Başkan Çakın sözlerine, eski Uşak Belediye Binasının, belediye hizmet binası olmadan önce ticaret merkezi olarak kullanıldığını dile getirdi. Yenileme çalışmaları bittikten sonra ise binanın alt katında ise "Yöresel Ürünler Çarşısı" olarak kullanıma açıldığını belirtti. Başkan Çakın son olarak binanın esnaf odalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Çakın'ın konuşmasının ardından konuşma yapan Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ise, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a esnafın tüm sorunlarınla ilgilenip çözüm ürettiği için ve yenilenmiş binayı kendilerine tahsis ettiği için teşekkür etti.

Program Başkan Atalay Savaş'ın, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a hediye taktim etmesiyle son buldu. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Uşak Belediyesi, eski belediye binasını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne tahsis etti - Son Dakika


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