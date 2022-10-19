Uşak haberleri: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak haberleri: Uşak Ticaret Borsası

19.10.2022 16:01
Uşak haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak haber: Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut17,0018,00
Beyaz haşhaş44,0046,00
Mavi haşhaş44,0045,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam35,0037,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

Kaynak: AA
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Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak haberleri: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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