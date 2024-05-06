Uşak'ın Karahallı Kavunu Ark of Taste listesine kabul edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ın Karahallı Kavunu Ark of Taste listesine kabul edildi

Uşak\'ın Karahallı Kavunu Ark of Taste listesine kabul edildi

Zafer Kalkınma Ajansının başvurusuyla Uşak'ın coğrafi işaret alan Karahallı Kavunu, Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından oluşturulan Uluslararası Lezzet Kataloğu Ark of Taste listesine kabul edildi. Bu liste, yerel ve az miktarda yetiştirilen ürünlerin bilinirliğini arttırmak ve küçük üreticilere destek olmak amacıyla oluşturulmuştur. Ark of Taste kataloğunda Türkiye'den 124 ürün bulunmaktadır.

06.05.2024 18:20
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Zafer Kalkınma Ajansının başvurusuyla Uşak'ın coğrafi işaret alan Karahallı Kavununun Uluslararası Lezzet Kataloğu Ark of Taste listesine kabul edildiği bildirildi.

Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından üretimi az olan yerel ürünlerinin tanıtımına ve korunmasına katkı sağlamak adına oluşturulan Uluslararası Lezzet Kataloğu niteliğindeki Ark of Taste listesine, Zafer Kalkınma Ajansının başvurusu sonucunda, Karahallı Kavunu kabul edildi.

Ark of Taste listesi, ürünlerin detayları hakkındaki bilgilere tüm dünyadan erişim sağlanabilmesi, bölgesi dışında bulunamayacak yerel ve az miktarda yetiştirilen ürünlerin bilinirliğinin arttırılması, yerel olanı teşvik edip bu anlamda farkındalık oluşturulması ve bu ürünleri yetiştiren küçük üreticilere destek olunması açısından büyük önem taşıyor.

Ark of Taste kataloğunda dünya genelinden 6 bin 328, Türkiye'den ise 124 ürün bulunuyor. Katalogda yer almak, uluslararası arenada gastronomi alanında tanınırlık ve farkındalık oluşturmaya katkı sağlıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ın Karahallı Kavunu Ark of Taste listesine kabul edildi - Son Dakika

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