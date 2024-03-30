2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı.
2024 yılı Ocak ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak'ın 2024 Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 10,19 azalarak 16 bin 253 dolar, ithalat da yüzde 1,68 artarak 27 bin 765 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye'de, Şubat ayında genel ticarete göre istemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 azaldı. - UŞAK
Son Dakika › Ekonomi › Uşak'ın Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ve emekli 55 bin 500 aileye bayram öncesi 45 milyon liralık nakdi destek verdi. Nakdi destek almaya hak kazanan kişiler, İzmir Şehir Kartı üzerinden anlaşmalı iş yerlerinde kullanabilecek.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve sektör paydaşlarının destek olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yatırım adası, OSB'ler ve turizm tanıtımı konularında yapılan çalışmalardan bahsetti.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıttı. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Çimendere Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek proje ve desteklemeler hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Trakya'nın iklim şartlarına uygun, TAGEM tarafından geliştirilmiş yerli hibrit ayçiçeği tohumları çiftçilere dağıtıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı. Bağlantı yolunun sürücülere sağlayacağı kolaylıklar ve Avrasya Tüneli'nin günlük rakamları hakkında bilgi verildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'yi makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek DSİ'nin çalışmaları hakkında Ekinci'den bilgi aldı. Kentte hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Ekici, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, günlük kiralık evler ve araçlar kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen 3 işletmeye toplamda 189 bin 216 TL idari para cezası uygulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?