Uşak'ın Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ın Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Uşak\'ın Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı. Uşak'ın 2024 Şubat ayında ithalat yüzde 10,19 azalarak 16 bin 253 dolar, ihracat ise yüzde 1,68 artarak 27 bin 765 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Şubat ayında genel ticarete göre ihracat %13,6 artarken, ithalat %9,2 azaldı.

30.03.2024 18:05  Güncelleme: 18:06
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2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı.

2024 yılı Ocak ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak'ın 2024 Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 10,19 azalarak 16 bin 253 dolar, ithalat da yüzde 1,68 artarak 27 bin 765 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye'de, Şubat ayında genel ticarete göre istemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 azaldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ın Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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