Uşak\'ta 2023 Ekim-Aralık döneminde yapı ruhsatı verilen bina ve daire sayısı açıklandı

Ekonomi

Uşak'ta 2023 yılı Ekim- Aralık döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 281, daire sayısı 933 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2023 yılı Ekim-Aralık dönemi yapı izin istatistikleri açıklandı. Uşak'ta 'yapı ruhsatı' verilen bina sayısı 281, daire sayısı 933 oldu. Uşak'ta belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde bina sayısı 281, daire sayısı 933, toplam yüzölçümü ise 161 bin 187 metrekare oldu.

Uşak'ta 'yapı kullanma izin belgesi' verilen bina sayısı 220 olurken, daire sayısı bin 89 oldu. Uşak'ta belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde bina sayısı 220, daire sayısı bin 89, toplam yüzölçümü ise 233 bin 227 metrekare oldu. - UŞAK