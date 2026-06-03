Uşak'ta Colin's İşçileri İçin Grev Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta Colin's İşçileri İçin Grev Açıklaması

Uşak\'ta Colin\'s İşçileri İçin Grev Açıklaması
03.06.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz İplik İş Sendikası, Colin's işçilerinin grevini ve taleplerini Uşak'ta duyurdu.

Öz İplik İş Sendikası'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamaları kapsamında, Uşak'ta da Colin's mağazası önünde bir açıklama yapıldı.

Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan tarafından yapılan açıklamada, sendikanın örgütlü bulunduğu Colin's Eroğlu Moda işyerlerinde devam eden grev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Colin's Eroğlu Moda işçilerinin 34 gündür grevde olduğu belirtilerek, mücadelenin yalnızca ücret talebinden ibaret olmadığı, emeğin onuru, sendikal haklar ve adalet mücadelesi olduğu vurgulandı.

Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan, işçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanarak sendikal örgütlenmelerini tamamladığını, Öz İplik İş Sendikası'nın işyerindeki yetkili sendika olduğunu belirterek, işverenin toplu iş sözleşmesi sürecine yaklaşımını eleştirdi. Turan, "İşçilerin iradesi nettir. Toplu iş sözleşmesi hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Emeğimizi, haklarımızı ve onurumuzu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Turan açıklamasında Colin's mağazalarında satılan ürünlerin arkasında binlerce emekçinin alın teri bulunduğuna da dikkat çekilerek, tekstil sektöründe yaşanan sorunların faturasının yalnızca işçilere kesilemeyeceği ifade etti.

Eroğlu Moda ile ticari ilişkileri bulunan uluslararası markalara da çağrıda bulunan Turan, çalışma yaşamında yaşanan hak ihlallerine karşı sessiz kalınmaması ve işçilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Tüketicilere de seslenilen açıklamada, emeğe saygılı ve adil üretimi esas alan bir anlayışın desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasının sonunda Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan tarafından Öz İplik İş Sendikası'nın grev sürecindeki kararlılığı bir kez daha ifade edilerek, "Haklıyız, örgütlüyüz, birlikte güçlüyüz. Öz İplik İş varsa mücadele var" mesajı verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Colin's İşçileri İçin Grev Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:28:56. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Colin's İşçileri İçin Grev Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.