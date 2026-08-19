Uşak'ta Konut Satışları Düştü - Son Dakika
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Uşak'ta Konut Satışları Düştü

Uşak\'ta Konut Satışları Düştü
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Uşak'ta Temmuz 2025'te 601 olan konut satışları, 2026'da 589'a geriledi. Türkiye genelinde de azalma var.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Temmuz ayında 601 konut satılırken, bu yılın aynı ayında satışlar 12 adet azalarak 589 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 65,6 oldu.

Yabancılara Temmuz ayında 2 bin 120 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 11 bin 203 oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Uşak'ta konut satışları azaldı

Türkiye genelinde konut satışları azalırken, Uşak'ta da 2025 yılının Temmuz ayına göre düşüş yaşandı. Uşak'ta 2025 yılının Temmuz ayında 601 olan konut satışı, 2026 yılının Temmuz ayında 12 adet azalarak 589 oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinde de 2025 yılının Temmuz ayına göre konut satışlarında düşüş yaşandı. Manisa'da 2025 yılının Temmuz ayında 2 bin 145 olan konut satışı, 2026 yılının Temmuz ayında bin 753'e, Afyonkarahisar'da bin 99'dan 865'e, Aydın'da 2 bin 677'den 2 bin 268'e, Denizli'de bin 618'den bin 521'e, İzmir'de 8 bin 64'ten 6 bin 547'ye, Kütahya'da 834'ten 664'e, Muğla'da ise bin 873'ten bin 662'ye geriledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Konut Satışları Düştü - Son Dakika

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