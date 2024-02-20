Uşak\'ta Tarım ve Su Yatırımları

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son 21 yılda Uşak genelinde 6.67 milyar liralık yatırım yapılarak inşa edilen 132 tesis, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değeri her geçen gün artarken içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES'ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor. Uşak'ın içme ve kullanma suyu problemini çözmek amacıyla son 21 yılda kente 2 tesis inşa edilerek, bu tesislerden kente 6.40 milyon m3 içme ve kullanma suyu verilerek yaklaşık 100 bin kişinin günlük su ihtiyaçları karşılanıyor. Uşak'ta Sorkun Gölet'inde tamamlandığında kente yılda 770 milyon m3 içme ve kullanma suyu verileceği açıklandı.

Uşak'ta 107 bin 970 dekar arazi modern sulamaya açıldı

Uşak'ı Türk tarımının öncü kentlerinden biri yapabilmek amacıyla son 21 yılda kent genelinde 45 sulama tesisi kuruldu. Bu tesisler sayesinde ise düşen sulama maliyetleri ve artan verim ve ürün çeşitliliği sayesinde bölge ekonomisine yılda 575.6 milyon lira ilave katkı sağlıyor

51 yerleşim alanı taşkınlardan korundu

Kent genelinde 49 proje tamamlanarak 51 yerleşim yeri ile 8 bin 40 dekar arazide su baskını riskini en aza indirildi. Öte yandan Uşak'ta 1 proje inşaat halinde olurken, 27 projenin ise plan proje aşamasında olarak 1 dere ıslah projesi ise yatırım programında olarak açıklandı.

Arazi Toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Uşak'ta 1 projeyi tamamladıklarını, 1 projenin de inşaat aşamasında olarak açıklandı. 64 bin 130 dekar alanda tescil çalışmaları tamamlanarak, projede 10 yerleşim yeri faydalanacak. - UŞAK