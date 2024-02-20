Uşak\'ta Tarım ve Su Yatırımları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son 21 yılda Uşak genelinde 6.67 milyar liralık yatırım yapılarak inşa edilen 132 tesis, vatandaşların hizmetine sunuldu.
İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değeri her geçen gün artarken içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES'ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor. Uşak'ın içme ve kullanma suyu problemini çözmek amacıyla son 21 yılda kente 2 tesis inşa edilerek, bu tesislerden kente 6.40 milyon m3 içme ve kullanma suyu verilerek yaklaşık 100 bin kişinin günlük su ihtiyaçları karşılanıyor. Uşak'ta Sorkun Gölet'inde tamamlandığında kente yılda 770 milyon m3 içme ve kullanma suyu verileceği açıklandı.
Uşak'ta 107 bin 970 dekar arazi modern sulamaya açıldı
Uşak'ı Türk tarımının öncü kentlerinden biri yapabilmek amacıyla son 21 yılda kent genelinde 45 sulama tesisi kuruldu. Bu tesisler sayesinde ise düşen sulama maliyetleri ve artan verim ve ürün çeşitliliği sayesinde bölge ekonomisine yılda 575.6 milyon lira ilave katkı sağlıyor
51 yerleşim alanı taşkınlardan korundu
Kent genelinde 49 proje tamamlanarak 51 yerleşim yeri ile 8 bin 40 dekar arazide su baskını riskini en aza indirildi. Öte yandan Uşak'ta 1 proje inşaat halinde olurken, 27 projenin ise plan proje aşamasında olarak 1 dere ıslah projesi ise yatırım programında olarak açıklandı.
Arazi Toplulaştırma çalışmaları devam ediyor
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Uşak'ta 1 projeyi tamamladıklarını, 1 projenin de inşaat aşamasında olarak açıklandı. 64 bin 130 dekar alanda tescil çalışmaları tamamlanarak, projede 10 yerleşim yeri faydalanacak. - UŞAK
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Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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