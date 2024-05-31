Uşak\'tan 2024 Yılının İlk 4 Ayında 111 Milyon Dolarlık İhracat

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Uşak'tan 2024 yılının ilk 4 ayında 111 milyon 296 bin dolar ihracat yapıldı.

2024 yılının Nisan ayında, Türkiye'nin dış ticaret dengesinde, ithalatın daha hızlı bir tempo ile yükselirken, ihracatın hafif bir artış göstermesi dikkat çekti. Açıklanan verilere göre, ithalat yüzde 4'lük bir sıçrama ile 29 milyar 117 milyon dolar seviyesine çıkarken, ihracat yıllık bazda yüzde 0,1'lik bir artışla 19 milyar 254 milyon dolara ulaştı.

Uşak ili özelinde 2024 yılının ilk 4 ayıyla ilgili açıklanan dış ticaret verilerine bakıldığında; Uşak'ta ihracatın Nisan 2024'te 24 milyon 421 bin dolar, ithalatın ise 12 milyon 473 bin dolar olduğu görüldü. 2024 yılının ilk 4 aynında Uşak'ın toplam ihracatı 111 milyon 296 bin dolar, toplam ithalatı ise 57 milyon 378 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uşak'ın ihracatında en yüksek rakam Ocak ayında 31 milyon 98 bin dolar ile gerçekleşirken, Şubat 2024 - 27 Milyon 746 bin dolar, Mart 2024 – 28 milyon 031 bin dolar ve nisan 2024'te ise 24 bin 421 dolar olarak yer alırken, ithalatta ise Ocak 2024'te 12 milyon 861, Şubat 2024'te 16 milyon 253, Mart 2024'te 15 bin 791 ve Nisan 024 ise 12 milyon 473 olarak izlenirken, Şubat ayında 16 milyon 253 bin dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı. - UŞAK