Uşak Ticaret Borsası
08.11.2021 14:26
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|3,00
|3,20
|Ekmeklik buğday
|2,70
|2,80
|Yemlik buğday
|2,40
|2,50
|Yemlik arpa
|2,40
|2,50
|Nohut
|7,50
|8,00
|Beyaz haşhaş
|21,50
|22,00
|Mavi haşhaş
|16,00
|16,50
|Sarı haşhaş
|22,00
|22,50
|Susam
|15,00
|16,00
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