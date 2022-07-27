Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,00
|7,20
|Ekmeklik buğday
|6,50
|6,80
|Yemlik buğday
|5,80
|6,20
|Yemlik arpa
|5,70
|5,80
|Nohut
|16,00
|17,00
|Beyaz haşhaş
|36,00
|37,00
|Mavi haşhaş
|45,00
|47,00
|Sarı haşhaş
|36,00
|37,00
|Susam
|26,00
|27,00
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