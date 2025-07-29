Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yılın ilk aylarında başlattığı denetimlerin ilk aşamasını tamamladı. Özellikle sahte sigortalılık ve geçmişe dönük prim usulsüzlüklerine odaklanan incelemeler sonucunda, binlerce emeklinin maaşında kesinti kararı alındı.

Ağustos ayı itibarıyla maaşı iptal edilen emeklilerin evlerine resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu yazılarda, aylık kesintisinin gerekçeleri ve varsa itiraz süreci hakkında bilgi veriliyor.

USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLİYOR

Ancak süreç bununla sınırlı kalmayacak. SGK mevzuatına göre, usulsüzlük tespit edilen kişilerin sadece maaşları kesilmeyecek; aynı zamanda bugüne kadar aldıkları tüm emekli aylıklarını da yasal faiziyle birlikte devlete geri ödemeleri gerekecek.

HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Geri ödemesini yapmayan vatandaşlar için hukuki süreç başlayabilir. SGK kaynakları, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda hapis cezasına kadar varan yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, henüz inceleme süreci tamamlanmayan veya usulsüzlük tespit edilmeyen emeklilere herhangi bir yazı gönderilmeyecek. Daha önce savunması alınan bazı emeklilere ise maaş kesintisi sonrası tebligat ulaştı.

SGK'nın denetim çalışmalarının önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Emeklilerin, kendilerine ulaşan resmi yazılara karşı dikkatli olmaları ve itiraz haklarını zamanında kullanmaları önem taşıyor.