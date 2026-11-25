Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

UTİKAD'dan yapılan açıklamaya göre, UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler'in açılışını yaptığı toplantı, Divan Heyeti seçimlerinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Divan Heyeti seçiminde, DFDS Lojistik AŞ'den Mehmet Özal Divan Başkanı, Bertan Lojistik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'den Mehmet Yavuz Kankavi Divan Başkan Yardımcısı ve Metrans İstanbul Taşımacılık ve Lojistik Danışmanlık Eğitim Ticaret Ltd. Şti.'den Serdar Yaylalı ise Divan Yazmanı olarak belirlendi.

Toplantıda UTİKAD'ın 2026 faaliyet raporu üyelerin bilgisine sunularak görüşüldü.

Derneğin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar, sektörel gelişmelere yönelik faaliyetleri, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen temasları ile üyelerine yönelik hizmetleri değerlendirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, UTİKAD'ın 40 yıllık kurumsal birikimi doğrultusunda lojistik sektörünün gelişimine katkı sunan çalışmalarını değerlendirerek, sektörün mevcut ihtiyaçları, değişen küresel ticaret dinamikleri ve lojistik alanındaki dönüşüm çerçevesinde UTİKAD'ın yürüttüğü çalışmaların önemine değindi.

Faaliyet raporunu sunan Engin, 40. çalışma döneminde gümrükten sürücü vizelerine, demiryolundan intermodal taşımacılığa kadar üyelerin gündemindeki sorunların kamu kurumlarına taşındığını belirterek, "Amacımız, sahada yaşanan sorunları görünür kılmanın yanında, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek oldu." ifadesini kullandı.

Toplantıda derneğin ve İktisadi İşletmenin bilanço ve gelir-gider tablolarının incelenmesinin ardından Denetim Kurulu raporları ve İç Denetim Raporu okundu, Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edildi.

FIATA ve TT Club işbirliğiyle düzenlenen Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü'nün 2026 dünya birincisi, UTİKAD adayı Ozan Durak, Genel Kurul Toplantısı kapsamında birincilik projesini üyelerle paylaştı.

Her yıl verilen UTİKAD Ahmet Kartal Başarı Ödülleri, 2026'da da başarılı öğrencilere takdim edildi. Lojistik ve ilgili bölümlerde eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan bölüm birincilerinin ödüllendirildiği törende, gençlerin akademik başarıları ve lojistik sektörünün geleceğine sağlayacakları katkılar ön plana çıktı.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde düzenlenen törende FIATA Diploma Eğitiminin 10. dönem mezunlarına sertifikaları da takdim edildi.