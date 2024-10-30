Uzaktan Satışlara Denetim Yönetmeliği - Son Dakika
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Ekonomi

Uzaktan Satışlara Denetim Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı, uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışları denetleyen yeni yönetmelik yayınladı.

30.10.2024 11:40
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Ticaret Bakanlığı'nın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fiziki kanalların yanı sıra başta internet kanalı olmak üzere 'uzaktan iletişim araçları' kullanılarak yapılan satışların

günlük hayattaki yeri ve ağırlığı artmaya devam etmektedir. Vatandaşımıza güvenli ürün ulaştırılmasını teminen bu alanda satılan ürünlerin ürün güvenliği denetiminin önemi de artmaktadır. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı" denildi.

Yönetmelikle getirilen önemli değişiklikler ise şöyle sıralandı:

"- Satış ilanlarında ürün bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Ürünlerin satış ilanlarında gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir.

Uygunsuz ürünlerin satış ilanları 24 saat içerisinde kaldırılacak. Herhangi bir internet sitesinde uygunsuz ürünlerin satıldığı tespit edilirse, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecektir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir.

Platformlar 'Ürün Güvenliği Temas Noktası' belirleyecek. Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, 'Ürün Güvenliği Temas Noktası' belirleyecektir. Vatandaşlarımız, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikayet ve bildirim yapabilecektir.

Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirildi. Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirilmektedir. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecektir. Bu ürün grupları, Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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