Uzmanından anne sütünü artıracak öneriler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, koruyucu ve güçlendirici eşsiz özelliklere sahip anne sütünün nasıl arttırılacağı endişesini annelerin çok sık yaşadığını belirterek, "En iyi süt arttırıcı yöntem bebeğin istedikçe emzirilmesi, saat tutulmadan emzirilmesi ve en az 10 ile 15 dakika memede tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabayır, anne sütünün artırılması ve bebeğin beslenme yöntemine ilişkin yaptığı açıklamada, bazı besinlerin sütünü arttırdığını fark eden annelere o besinleri aşırıya kaçmadan tüketmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Toplumda, arpa, dereotu, ısırgan, anason, badem, zencefil, havuç, yulaf, keten tohumu ve incirin sütü arttırıcı etkisi olduğuna inanıldığını belirten Karabayır, bilimsel olarak kanıtlanmış süt artırıcılardan çemen otu çayının da günde 1 ila 2 bardak kadar içilebileceğini bildirdi.

Karabayır, doğum sonrasında bebeklerin ilk saat içinde mutlaka anneleriyle buluşmasına ve emzirilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastaneden çıkana kadar anne ile bebek aynı odada kalmalı. Sadece bebeğin gerekli bakımlarından dolayı farklı bir odaya götürülmeli. Eve çıktıktan sonra özellikle ilk 6 ayında, hatta bir yıl bebek anne ile aynı odada uyumalıdır. İlk aylarda anne ile bebeğin sürekli birlikte olma hali istenen bir durumdur. Anneler her türlü olumsuz yaklaşım ve kişilerden uzak durarak kaygı düzeylerini düşürebilirlerse emzirme sürecini keyifle geçirebilir. Anneler bu dönemde bir takım zorluklar yaşasa bile kendilerine olan güvenlerini kaybetmemeli. Unutulmamalıdır ki her annenin ikiz bebeği büyütebilecek süt yapma kapasitesi mevcuttur. Annenin emzirme sürecinde pozitif bir ortamda bulunması emzirme başarısı için çok önemlidir. Koruyucu ve güçlendirici eşsiz özelliklere sahip anne sütünün nasıl arttırılacağı endişesini anneler çok sık yaşıyor. En iyi süt arttırıcı yöntem bebeğin istedikçe emzirilmesi, saat tutulmadan emzirilmesi ve en az 10 ile 15 dakika memede tutulmasıdır."

Yakın çevrenin özellikle babanın desteği başarılı emzirmenin sağlanmasında ana faktör olduğunu belirten Prof. Dr. Karabayır, "Babaların bu süreçte anneye ruhsal ve fiziksel olarak yardımcı olması gerekir. Annenin sadece bebeğine, diğer aile bireylerinin de anneye bakması en uygun olan modeldir. Çözülemeyen sorunlar varsa anneler ve bebek için anne sütü danışmanlarına ve çocuk hekimlerine başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır." ifadelerini kullandı.