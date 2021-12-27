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Vakıf Katılım'ın insan kaynakları projeleri iki ödülün daha sahibi oldu - Son Dakika

Vakıf Katılım'ın insan kaynakları projeleri iki ödülün daha sahibi oldu

27.12.2021 10:44
Vakıf Katılım'ın insan kaynakları projeleri iki ödülün daha sahibi oldu

Vakıf Katılım, uygulamaya aldığı insan kaynakları projeleriyle İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards'ta farklı kategorilerde 2 ödüle daha layık görüldü.

Vakıf Katılım, uygulamaya aldığı insan kaynakları projeleriyle İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards'ta farklı kategorilerde 2 ödüle daha layık görüldü.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards tarafından daha önce aldığı 4 ödüle 2 yeni ödül daha ekledi. Bu kapsamda Vakıf Katılım, "Yetenek Yönetimi Programı" ile "En İyi İnsan Kaynakları Ödülü"nün; "Sosyal Biz Kulüpler Projesi" ile de "En İyi İletişim Ödülü"nün sahibi oldu.

Vakıf Katılım'a ödül kazandıran Yetenek Yönetimi Programı, kurum içinden ve dışından en uygun adayın, şeffaf ve doğru değerlendirme kriterleri gözetilerek göreve seçilmesini sağlıyor. Program kapsamında, Vakıf Katılım'daki 7 farklı iş alanı için kurum içinden ve dışından yapılan başvurular, adil ve objektif bir şekilde "Değerlendirme Merkezi" uygulamasında değerlendiriliyor. Özellikle Satış Değerlendirme Merkezi uygulaması sonrasında seçilen ve ilgili pozisyonlara atamaları yapılan çalışanların performanslarının, bu uygulamadan önce gerçekleştirilen klasik mülakat süreciyle seçilen çalışanların performansına göre yüzde 30 daha yüksek olduğu görülüyor.

Vakıf Katılım'ın ödüllü bir diğer projesi olan "Sosyal Biz Kulüpleri" ise, insan odaklılığı ifade eden sosyal şirket kavramını referans alarak uygulanıyor. Çalışanlara yetenekli oldukları veya yeni yeteneklerini keşfedebilecekleri ve bilgi ve birikimlerini paylaşmak istedikleri konularda gönüllü olarak görev alabilecekleri bir alan sunan Sosyal BİZ Kulüpleri; çalışanların çeşitli gruplara katılmalarına ve spor, sanat veya yemek yapmak gibi en sevdikleri alanlara yönelerek iş dışında da birlikte zaman geçirmelerinin yanı sıra verimli bir iletişim ortamı yakalamalarına imkan tanıyor.

-16 farklı Sosyal BİZ kulübü

Dönem şartlarına göre online veya fiziki yapılan etkinliklerin kurgusu; ekip çalışması, motivasyon, uyumluluk, iletişim, topluma fayda, üretme ve iş-özel hayat dengesini kurmaya yardımcı olacak şekilde oluşturuluyor. Böylece çalışan motivasyonunun yanı sıra çalışan bağlılığına da dokunan oldukça önemli etkileri çatısı altında birleştiren 16 farklı Sosyal BİZ Kulübü çalışanların eğlenmesine, network oluşturmasına, yeteneklerini geliştirmesine, bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı oluyor. Çalışanlar kulüp çatısı altında gerçekleştirdikleri projelerle ulusal yarışma ve turnuvalara da katılarak başarılarını ödüllerle taçlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, Best Business Awards ödül programında 2 kategoride daha ödül almanın haklı gurur yaşattığını kaydetti.

Sektörün en genç üyelerinden biri olmalarına rağmen hayata geçirdikleri ürün ve hizmetlerin yanı sıra İK projeleriyle de referans kurum olmayı hedeflediklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle doğru ve yenilikçi İK yaklaşımlarıyla kurum çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara yol gösteriyor ve önemli gelişim fırsatları sunmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz proje ve programlar ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından dikkatle takip ediliyor ve İK uygulamalarımızla ödüle layık görülüyoruz. Büyük bir özenle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizim için ayrı bir kıvanç ve mutluluk kaynağı. Bu ödüllerin Kurumumuza hayırlı olmasını diliyor ve ödüllerimizde pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

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England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım'ın insan kaynakları projeleri iki ödülün daha sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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