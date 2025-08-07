VakıfBank 2025'te 30 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika
VakıfBank 2025'te 30 milyar lira net kar elde etti

07.08.2025 19:48
VakıfBank, 2025'in ilk yarısında 30 milyar 63 milyon lira net kar açıklarken, toplam finansman 3 trilyonu aştı.

VakıfBank, 2025'in ilk altı ayında 30 milyar 63 milyon lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 41 artırarak 4,5 trilyon lira seviyesinin üzerine çıkaran bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği ilk kez 3 trilyon lirayı aştı.

VakıfBank, yılın ilk altı ayında 37 milyar 405 milyon lira olan brüt karından 7 milyar 342 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 30 milyar 63 milyon lira net kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yılın ilk yarısında, bölgesel ve küresel düzeyde artan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti.

Üstünsalih, VakıfBank olarak kendilerinin de bu dönemde, ekonomi politikalarıyla tam uyum içinde hareket edip, bilançolarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmeye devam ettiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Her dönemde olduğu gibi ülkemiz bilançosuna sağladığımız katkıyı artırmayı sürdürdük. Bu doğrultuda, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığımız toplam finansman desteği ilk defa 3 trilyon lira seviyesini aştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz ise yıllık bazda yüzde 43 artarak 2,4 trilyon liraya ulaştı. Türkiye'nin halka açık en büyük bankası olarak, seçici kredi politikamız doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam ettik."

Toplam mevduatların yıllık yüzde 36 artışla 2,9 trilyon liraya ulaşarak bankanın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, lira varlıklara duyulan güvenin bir yansıması olarak, Türk Lirası mevduatlarının yıllık bazda yüzde 44 artarak ilk kez 2 trilyon lira seviyesini aştığını kaydetti.

Üstünsalih, bu alandaki en büyük önceliklerinin, tabana yaygın müşteri ve mevduat yapılarını korumak ve daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak olduğuna dikkati çekerek "Amacımız, müşterilerimizin birikimlerini güvenli ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine destek olmak. Önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimize yenilikçi ve kapsayıcı çözümler sunarak, finansal ihtiyaçlarına en doğru ve etkili şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası piyasalardan toplam 8,5 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladık"

Yılının ilk yarısında uluslararası piyasalardan sağladığı 8,5 milyar dolar tutarındaki kaynakla, VakıfBank'ın bir kez daha uluslararası sermaye piyasasındaki öncü konumunu pekiştirdiğini belirten Üstünsalih, kaynak yapılarını çeşitlendirme ve uzun vadeli fonlama sağlama stratejileri doğrultusunda, yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan toplam 8,5 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladıklarının bilgisini verdi.

Üstünsalih, şubatta, 700 milyon dolar tutarındaki, ilk 4 yılı ana para ödemesiz toplam 10 yıl vadeli ve kurumsal nitelikli yatırımcılarla gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Mayıs ayında ise 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmamızla Asya piyasasındaki varlığımızı güçlendirdik. Bu işlemlerin ardından temmuz ayında da 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Son işlemle birlikte sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğümüzün toplam tutarı 3,3 milyar dolar olmuştur. Bu kapsamda hem kaynak yapımızı çeşitlendirmeye hem de sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi güçlendirerek ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklar sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

