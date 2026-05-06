VakıfBank 2026'nın İlk Çeyreğinde 15 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
06.05.2026 20:56
VakıfBank, 2026'nın ilk çeyreğinde 15 milyar lira net kar açıklarken, kredilerde güçlü artış kaydetti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 2026'nın ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Banka, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artırarak 5,5 trilyon liranın üzerine taşıdı. Aynı dönemde nakdi kredilerde yaklaşık yüzde 38, gayri nakdi kredilerde ise yüzde 25 artış kaydeden VakıfBank, reel sektöre sağladığı finansman desteğini de güçlü şekilde sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde kredi odaklı büyüme stratejisini koruyan bankanın nakdi kredileri 3,1 trilyon liraya, gayri nakdi kredileri ise 937,6 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece VakıfBank'ın ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 4 trilyon lira seviyesini aştı.

Bu dönemde VakıfBank'ın toplam mevduatı yıllık bazda yüzde 29,3 artışla 3,4 trilyon liraya yükselirken, Türk Lirası mevduat hacmi yüzde 22 artışla 2,3 trilyon liranın üzerine çıktı.

Bankanın vergi öncesi karı 20,8 milyar lira, net dönem karı ise 15 milyar lira olarak gerçekleşirken, bilançosundaki vergi karşılığı ise yüzde 98'lik artışla 5 milyar 762 milyon lira oldu.

Güçlenen sermaye yapısı ve uluslararası kaynaklarla desteklenen bilanço

VakıfBank'ın öz kaynakları, 2026'nın birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 42,3 artışla 331,5 milyar lira seviyesine ulaşarak sermaye yapısını desteklemeye devam etti.

Bu dönemde öz kaynaklar, bankanın sürdürülebilir büyüme stratejisi açısından önemli bir kaldıraç görevi gördü. Fonlama tarafında da dengeli bir görünüm sergileyen VakıfBank, mevduat tabanını genişletmeye devam etti.

Toplam mevduatın yanı sıra Türk Lirası mevduattaki artış, bankanın yerel para cinsinden kaynak yapısını güçlendirdi ve bilanço dayanıklılığına katkı sağladı.

VakıfBank, 2026'nın ilk çeyreğinde yurt dışı kaynak temininde de güçlü performansını sürdürdü. Banka, özellikle çok uluslu kalkınma bankaları ile artan işbirliği vizyonu çerçevesinde uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temini faaliyetlerine hız verdi.

Bu kapsamda martta, Dünya Bankası kısmi garantisi altında 1,5 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli taze kaynak temini sağlandı. Aynı dönemde ilaveten Avusturya İhracat Kredi Kuruluşu OeKB garantörlüğünde Erste Group Bank AG'den 10 yıl vadeli 100 milyon avro taze yurt dışı kaynak temin edildi.

Bu işlemlere ek olarak gerçekleştirilen repo, post-finansman ve tahsisli Eurobond ihraçları ile ilk çeyrekte toplamda elde edilen toplam yurt dışı kaynak tutarı 3 milyar dolara yaklaştı.

Dengeli büyüme ve üretime odaklı finansman desteği

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomi yönetimlerinin uyguladığı rasyonel politikalar ve Orta Vadeli Program çerçevesinde şekillenen öngörülebilirliğin, bankacılık sektörünün sağlıklı büyümesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Arslan, bu çerçevede oluşturdukları stratejileriyle kaynaklarını verimli alanlara yönlendirmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Yılın ilk çeyreğinde aktif büyüklüklerini, kredilerini ve mevduat tabanlarını dengeli biçimde büyütürken, reel sektöre sağladıkları finansman desteğini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Arslan, "Yılın geri kalanında da üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyen büyüme yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

