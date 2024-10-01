VakıfBank 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

VakıfBank 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı Tamamladı

VakıfBank 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı Tamamladı

VakıfBank, 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

01.10.2024 10:17
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VakıfBank, 500 milyon dolarlık 5,25 yıl vadeli yeni bir sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 2020'den bu yana gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond ihraçlarına yenisini ekleyerek bu alandaki lider konumunu perçinledi. 500 milyon dolar tutarında, 5,25 yıl vadeli ihraca dünyanın çeşitli bölgelerinden işlem büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir finansman alanında bankacılık sektörü için önem arz eden işlemlere imza attıklarını belirtti.

Üstünsalih, "Söz konusu işleme dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi. Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 30 baz puan iyileşen işlemin getirisi yüzde 6,95, kupon oranı ise yüzde 6,875 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Son işlemle birlikte bankanın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam tutarı 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydeden Üstünsalih, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alanda Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz. Bu işlem son bir yıllık süreçte bankamız tarafından gerçekleştirilen dördüncü eurobond işlemi olmuştur. Hatırlanacağı gibi VakıfBank olarak son bir yılda bu işlem ile beraber ikisi sürdürülebilir eurobond, ikisi sermaye benzeri tahvil olmak üzere toplam 2,5 milyar dolar tutarında eurobond işlemi gerçekleştirerek bu alandaki lider konumumuzu korumayı başardık. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve VakıfBank'a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VakıfBank 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı Tamamladı - Son Dakika

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