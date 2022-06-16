VakıfBank, Gelire Endeksli Senetler için talep toplamaya başladı - Son Dakika
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VakıfBank, Gelire Endeksli Senetler için talep toplamaya başladı

16.06.2022 12:18
VakıfBank, Gelire Endeksli Senetler için talep toplamaya başladı

VakıfBank, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihraç edileceği açıklamasının ardından talep...

VakıfBank, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihraç edileceği açıklamasının ardından talep toplama sürecini başlattı.

VakıfBank açıklamasına göre, talep toplama dönemi, tüm Türkiye'de 22 Haziran'a kadar sürecek ve senetler, 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Yalnızca gerçek kişilere yönelik olarak yürütülen ve asgari talep tutarının 1.000 TL olarak belirlendiği GES talep toplama işlemlerinde kupon ve anapara ödemeleri VakıfBank aracılığı ile yapılacak. 182 gün vadeli GES'in ilk kupon ödemesi 23 Eylül; ikinci ödemesi ise 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

GES talebinde bulunmak isteyenlerin VakıfBank şubeleri, İnternet Bankacılığı, VakıfBank Mobil ya da 08502220724 numaralı VakıfBank Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunması yeterli olacak.

GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak ve senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat paylarının toplamı esas alınacak.

Kupon ödemeleri, Hazine tarafından belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VakıfBank, Gelire Endeksli Senetler için talep toplamaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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