Üye Girişi
VakıfBank'ın hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı - Son Dakika

VakıfBank'ın hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı

08.02.2022 15:31
VakıfBank'ın hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı

VakıfBank'ın gençlere bankacılığın geleceğini şekillendirme fırsatı sunduğu hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı.

VakıfBank'ın gençlere bankacılığın geleceğini şekillendirme fırsatı sunduğu hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı.

VakıfBank açıklamasına göre, bankanın, bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağıyla üçüncü kez gerçekleştirdiği "Hack to the Future" etkinliğinde büyük final heyecanına sayılı günler kaldı.

Hack to the Future bu yıl, etkinliğin ruhuna uygun olarak yeniliklerle başladı. Metaverse'te gerçekleştirilen açılış etkinliğine VakıfBank yöneticileri, çalışanları ve yarışmacı gençler avatarlarıyla katıldı.

Açılış sonrasında başlayan 48 saatlik proje geliştirme maratonunda 89 gençten oluşan 33 takım, bankacılığın geleceğinde rol oynayacağına inandıkları fikirleri projeye dönüştürmek için yarıştı.

Ana temaları dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik olan etkinlikte gençler süreç boyunca VakıfBank çalışanlarından mentorluk desteği aldı.

VakıfBank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen "Hack to the Future" jürisinde bu yıl da alanlarında en yetkin ve deneyimli isimler yer alıyor. Finale kalan 10 takım, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek kapanış etkinliğinde projelerini oluşan jüriye anlatarak, büyük ödüller için mücadele edecek. Dereceye girenlere toplam 85 bin lira ödül verilecek.

-"Bankacılık ve finans sektörü son yıllarda bir kabuk değişimi yaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, bankacılık ve finans sektörünün özellikle son yıllarda bir kabuk değişimi yaşadığını ifade etti.

Zafer, "VakıfBank olarak bu değişim dalgasıyla uyum içinde hareket etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım, bazı kilit anlarda dalganın önüne geçerek, ona yön vermemizi de mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde öncü bir rol üstlenirken, en çok geleceği bugünden okuma kabiliyetlerinden güç aldıklarını aktaran Zafer, "Bu kabiliyeti bize sağlayan yanlarımızdan biri müşteri içgörülerini okumaktaki başarımız. Diğeri ise gençlerle olan sıkı bağlarımız. Hack to the Future etkinliğini bu yüzden önemsiyoruz. Ülkemize ve dünyamıza değer katma misyonumuzda gençlerin yanımızda yer alması bize ayrı bir güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan da dijitalleşmenin bankacılığın bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Merdan, bankacılık hizmeti alırken tüketicilerin kolay kullanımı, kusursuzluğu önemsediğine işaret ederek, "Totalde tüm müşteri yolculuğunu sıra dışı kılacak bir dijital bankacılık deneyimi arıyor. Biz de bu değişimi net olarak görüyor ve enerjimizin büyük kısmını bu alana aktarıyoruz. Bu süreçte gençlerin muazzam enerjisi, coşkusu ve araştırmacı ruhu bize yol gösteriyor." açıklamasının yaptı.

YORUMLAR
500

Metaverse, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank'ın hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: VakıfBank'ın hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement