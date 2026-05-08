VakıfBank\'tan 1,5 Milyar Avro Kredi

08.05.2026 11:07
VakıfBank, Türkiye'nin istihdamını desteklemek için 10 yıl vadeli 1,5 milyar avro kredi imzaladı.

VakıfBank, Türkiye'nin üretim gücünü ve istihdam kapasitesini desteklemek amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının karşı garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının (IBRD) kısmi garantisi altında sağlanan finansman, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu.

Temin edilen 1,5 milyar avro tutarındaki kaynak, VakıfBank'ın "Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı" yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen ürünleri aracılığıyla başta kadınlar, gençler, kadın ve genç girişimciler olmak üzere istihdamın artırılması, afet bölgesindeki ekonomik hayatın güçlendirilmesi ve kalkınmada öncelikli illerde üretimin desteklenmesi amacıyla kullandırılacak.

Anlaşma nedeniyle İstanbul Finans Merkezinde bulunan VakıfBank Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ile paydaş finansal kuruluşların üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası, girişimcilik ekosistemi ve finans sektöründen davetliler katıldı.

"KOBİ'lerimizin uzun vadeli ve uygun koşullu finansmana erişimini desteklemeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek her türlü konuda, Dünya Bankası ile tesis edilen işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

KOBİ'lerin uzun vadeli ve uygun koşullu finansmana erişimini desteklemeye devam ettiklerini aktaran Şimşek, "Sağlanacak 1,5 milyar avro tutarındaki kaynak, istihdamın artırılması, özellikle genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı değerler üretmeyi önceliklendiriyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, gerçekleştirilen işlemin yalnızca finansman sağlamakla sınırlı olmadığını ifade ederek, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylanan işlemin, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemlerinden biri olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Söz konusu işbirliğinin uluslararası finans çevrelerinin hem bankalarına hem Türkiye'ye duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak ülkemizin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve toplumsal refahını destekleyen kalıcı değerler üretmeyi önceliklendiriyoruz. Bu anlayışla özellikle gelişim potansiyeli yüksek alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen finansman modelleri geliştiriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, sürdürülebilir bir yaşam sadece ekonomik büyüme ile değil, kapsayıcılıkla, eşit fırsatlarla ve insanı merkeze alan bir anlayışla mümkün. Finansman, kapsayıcı büyümeye hizmet edecek şekilde yapılandırıldı. Kaynağın önemli bir bölümünü kadınlar ve gençler için ayırıyoruz. Kadınların ve gençlerin üretim süreçlerine daha güçlü katılımı, ekonomik büyümeyi hızlandırırken toplumsal kalkınmayı da destekliyor. VakıfBank olarak 200 bin kadın ve gencin iş hayatına katılmasına katkı sağlayarak bu hedefin güçlü bir parçası olacağız. İnşallah, attığımız bu adımlarla kadın ve genç istihdamına ölçülebilir düzeyde önemli bir katkı sağlayacağız."

Afet bölgesine yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirten Arslan, "Afet bölgesinde ekonomik hayatın yeniden güçlenmesi için finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. İşletme ve yatırım kredileriyle üretimin yeniden canlanmasına katkı sağlarken, istihdam odaklı kredi programlarımızla kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 150 bin kadın ve 50 bin gencin istihdama katılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

