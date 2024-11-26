Vakıfbank'tan 870 Milyon Dolar Sürdürülebilirlik Kredisi

Ekonomi

Vakıfbank, 367 gün vadeli, toplam 870 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon işlemini başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, 25 ülkeden 45 bankanın katılımıyla 518,5 milyon dolar ve 331,4 milyon avro olmak üzere toplam 870 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR + yüzde 1,75, avro maliyeti ise Euribor + yüzde1,50 seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 10,2 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan Vakıfbank, yılın ikinci sendikasyon kredisini de yüzde 133 yenilemeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirdiklerin işlemin Vakıfbank'ın sürdürülebilir finansman hedeflerine olan bağlılığını ve uluslararası piyasalarda Türkiye'ye duyulan güveni bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Söz konusu işlemle toplamda 1,1 milyar dolara yakın talep geldiğini aktaran Üstünsalih, "Buna karşılık sendikasyon kredimizi 870 milyon dolar karşılığı tutarla yeniledik. İşlem özelinde, geçen yılın aynı döneminde 8 olan en üst seviyede katılan banka sayısının 15'e yükselmesi, bu işlemin ulaştığı başarıyı ve VakıfBank'ın uluslararası alandaki güçlü konumunu açıkça göstermektedir." değerlendirmesindi bulundu.

Üstünsalih, söz konusu kredi maliyetinin Mayıs dönemine göre her iki para birimi için 75 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + yüzde 1,75, avro dilimi için ise Euribor + yüzde 1,50 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerinin toplam 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Üstünsalih, "Böylece Bankamız en yüksek yurtdışı borçlanma tutarına sahip banka olurken, en yüksek sendikasyon bakiyesine sahip bankalardan biri konumundadır. Bu anlamda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı.

VakıfBank olarak, son 4 yıldır sendikasyon kredilerinin sürdürülebilirlik temalı olduğuna dikkati çeken Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik alanında sektöre yön veren ve birçok ilke imza atan öncü bir banka olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemlerimizi Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle tamamen uyumlu hale getirdik. Sağladığımız uluslararası fonları çevresel ve sosyal temalı kredi ürünleriyle ekonomiye kazandırarak, sadece finansal başarı değil, sürdürülebilir bir geleceğe liderlik etmeye de kararlıyız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz."???????