Eylül'de VakıfBank Worldcard ve Bankomat kart ile alışveriş yapmak kazandırıyor

VakıfBank Worldcard ve Bankomat kart sahipleri, 30 Eylül'e kadar yapacakları alışverişlerini hafifletecek birçok taksit imkanının yanı sıra yüzlerce liralık Worldpuan ve Bankomat Para kazanma fırsatı yakalıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, şehre dönüş ve okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaçları artan müşterileri için eylül ayına özel kampanyalar sunuyor.

VakıfBank kredi kartı ve Bankomat kart sahipleri, ay boyunca yapacakları gıda, giyim, kitap-kırtasiye, eğitim, beyaz eşya ve akaryakıt alışverişlerinden Worldpuan ve Bankomat para kazanıyor. Üstelik alışverişlerinin yükünü azaltacak birçok taksit imkanından da faydalanıyor.

30 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında, VakıfBank müşterilerini, bireysel kredi kartları ile yapacakları market ve gıda alışverişlerinde, ilk 200 TL ve üzeri alışverişten sonraki her 200 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, toplamda 150 TL Worldpuan bekliyor.

Giyim ve kozmetik sektöründe ise ilk 250 TL ve üzeri alışverişten sonraki her 250 TL ve üzeri alışveriş için 20 TL, toplamda 100 TL Worldpuan kazanıyor.

Çocuklarının eğitim ödemelerini VakıfBank kredi kartları ile yapanlar, 80 bin TL'ye kadar peşin okul ödemelerini isterlerse masrafsız faizsiz 5 taksite bölebiliyor. Üstelik 20 bin TL üzeri okul ödemelerine 200 TL, 40 bin TL üzeri yapılan ödemelerde ise 400 TL Worldpuan hediye.

Akaryakıtta, VakıfBank kredi kartları ile farklı günlerde yapılan dört adet 350 TL ve üzeri harcamaya 60 TL Worldpuan, kültür sanat ve eğlence sektöründe her 500 TL'lik harcamaya 25 TL, toplamda 50 TL Worldpuan, restoranlarda ise 300 TL ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 300 TL ve üzeri harcamaya 15 TL, toplamda 45 TL Worldpuan fırsatları VakıfBank müşterilerini bekliyor.

Elektronik ve beyaz eşyada da hediye puan fırsatları sunan VakıfBank, 3 bin TL ve üzeri beyaz eşya alışverişlerinde 75 TL Worldpuan, elektronik sektöründeki seçili üye işyerlerinden yapılan 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL, toplamda 150 TL Worldpuan hediye ediyor.

VakıfBank, ayrıca müşterilerinin seyahat ve ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla, 10 bin TL'ye kadar yapılan tüm peşin uçak, tren, otobüs bileti satın alımlarında masrafsız, faizsiz 6 taksit imkanı sunuyor.

Online alışverişlerde 200 TL Worldpuan fırsatı

VakıfBank, internet üzerinden yapılan alışverişlerde de müşterilerine birçok fırsat sunuyor. Amazon.com.tr, Hepsiburada, Çiçeksepeti, N11.com ve Trendyol web site ve mobil uygulamalarında VakıfBank kredi kartları ile yapılan 500 TL ve üzeri harcamalara 40 TL, toplamda ise 200 TL Worldpuan hediye ediliyor.

VakıfBank müşterileri, online alışverişlerinde, hediye worldpuanın yanı sıra tek seferde 20 bin TL'ye kadar yapacakları e-ticaret alışverişlerinde faizsiz masrafsız 3 taksit imkanından da faydalanabiliyor.

Tüm kampanyalara ek olarak, yeni nesil ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasını da destekleyen VakıfBank, mobil temassız ödemelerde 75 TL ve üzerindeki her işleme 5 TL, toplamda 75 TL Worldpuan hediye ediyor.

Bankomat Kart kazandırıyor

VakıfBank Bankomat kart sahipleri ise ay boyunca gıda marketi, giyim ve kozmetik sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 300 TL ve üzeri alışverişe 20 TL, toplam 100 TL Bankomat Para kazanıyor.

Akaryakıt sektöründe farklı günlerde yapılan dört adet 350 TL ve üzeri alışveriş yapan Bankomat kart sahiplerine de 50 TL Bankomat Para hediye ediliyor.

Restoranlarda ise ay boyunca farklı günlerde yapılan her 250 TL ve üzeri alışveriş 15 TL, toplam 60 TL Bankomat Para kazandırıyor. Okula dönüş kampanyası kapsamında 30 Eylül'e kadar kitap, kırtasiye ve ofis malzemeleri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 300 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, toplam 30 TL Bankomat Para hediye ediliyor.

Bankomat kartlarını online alışverişlerinde kullananlar da hediye Bankomat Para imkanlarından faydalanıyor. 30 Eylül'e kadar farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri e-ticaret harcaması için 20 TL, toplam 100 TL Bankomat Para kazanıyor.