VakıfPayS ile Hızlı ve Güvenli Ödeme Çözümleri - Son Dakika
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Ekonomi

VakıfPayS ile Hızlı ve Güvenli Ödeme Çözümleri

01.07.2025 14:57
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VakıfPayS, sanal POS çözümleriyle işletmelerin dijitalleşmesine katkı sağlıyor, müşteri memnuniyetini artırıyor.

VakıfBank iştiraki olarak kurulan VakıfPayS, hız, verimlilik ve güvenlik odağında geliştirdiği yenilikçi sanal POS çözümleriyle ödeme hizmetleri deneyiminde müşteri memnuniyetini önceliklendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VakıfPayS, işletmelere özel geliştirdiği akıllı sanal POS çözümleriyle ödeme süreçlerini hızlandırıyor, operasyonel yükü azaltıyor.

VakıfPayS'in esnek entegrasyon kabiliyeti ve yüksek güvenlik standartlarıyla öne çıkan sanal POS çözümleri, işletmelere dijital çağın gereklerine uygun, sorunsuz ve verimli bir ödeme altyapısı sunarak, müşteri memnuniyetini önceliklendiriyor.

Şirket, güçlü finansal yapısı ve toplumsal faydayı önceliklendiren yaklaşımıyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda etkin bir rol üstlenen VakıfBank'ın geniş hizmet ağı, alanında yetkin insan kaynağı ve köklü kurumsal deneyiminden de güç alıyor. VakıfPayS bu sinerjiyle yalnızca teknolojik çözümler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ülke ekonomisine değer katan sürdürülebilir bir model oluşturarak ödeme hizmetleri sektöründe oyunun kurallarını bizzat belirlemeyi amaçlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ne göre, Türkiye'deki toplam girişimlerin yüzde 99,7'sini küçük ve orta büyüklükteki işletmeler oluşturuyor. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler aynı zamanda istihdamın yüzde 70,5'ini, cironun yüzde 47,4,'ünü, üretim değerinin yüzde 41,6'sını ve faktör maliyetine göre hesaplanan katma değerin yüzde 40,1'ini karşılıyor.

Dış ticarette de önemli bir rol üstlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, 2023'te toplam ihracatın yüzde 35'ini, ithalatın ise yüzde 20'sini gerçekleştirdi. İşletmelerin ekonomide üstlendiği bu kritik rol, onları yalnızca bugünün değil, aynı zamanda yarının güçlü oyuncuları haline getiriyor.

İşletmelerin dijitalleşme süreçlerine hız kazandırmak hedefleniyor

VakıfPayS, dijitalleşmeyi işletmelerin gelişim yolculuklarında stratejik bir kaldıraç olarak görüyor ve onları "geleceğin şirketleri" olma yolunda kararlılıkla ilerleyen, ekonominin dinamosu ve sürdürülebilir büyümenin en güçlü aktörleri olarak tanımlıyor. Bu anlayıştan hareketle VakıfPayS'in öncelikli hedefleri arasında sunduğu çözümlerle işletmelerin dijitalleşme süreçlerine hız kazandırmak, verimliliklerini artırmak ve rekabette öne çıkmalarını sağlamak yer alıyor.

VakıfPayS'in bu doğrultuda geliştirdiği yenilikçi POS çözümleri sayesinde işletmeler, tüm kart markalarıyla taksitli satış yapma imkanına kavuşurken, farklı bankalarla ayrı ayrı entegrasyon süreçleriyle uğraşmadan, tek bir sistem üzerinden hızlı entegrasyon ve merkezi raporlama gibi operasyonel avantajlardan da faydalanabiliyor.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar her seviyedeki işletmenin kullanımına uygun olarak geliştirilen sanal POS çözümleri, ödeme süreçlerini yalnızca bir tahsilat adımı olmaktan çıkarıp stratejik bir verimlilik alanına dönüştürüyor.

VakıfPayS, sanal POS'u sadece bir ürün olarak değil, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir hizmet olarak konumlandırıyor. Gelişmiş API tabanlı mimarisi ve veri odaklı yaklaşımı sayesinde şirket, müşterilerine aynı zamanda güvenilir bir çözüm ortaklığı da sunuyor.

VakıfPayS, dijitalleşme hedefi olan her işletmeyi "geleceğin şirketi" olarak tanımlıyor. Şirketin amacı ise kısa vadede sanal POS sistemleriyle müşterilere hızlı ve güvenli ödeme deneyimi sunmak, orta vadede ise bu sistemleri veriyle beslenen, öneri üreten ve finansal kararları destekleyen akıllı yapılara dönüştürmek. Bu vizyon doğrultusunda VakıfPayS, teknolojiyi sadece bugünü değil, yarını da inşa eden bir değer olarak konumlandırıyor.

İş dünyasının dijitalleşmesinde aktif rol üstlenen VakıfPayS, sanal POS çözümleriyle sadece ödeme almayı değil, sürdürülebilir büyümeyi, rekabetçiliği ve kurumsal çevikliği mümkün kılıyor. VakıfBank'ın köklü finansal gücünü yenilikçi teknolojilerle harmanlayan VakıfPayS, Türkiye'nin dijital ekonomisinin büyümesinde stratejik bir aktör olma yolunda kendinden emin adımlarla ilerliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VakıfPayS ile Hızlı ve Güvenli Ödeme Çözümleri - Son Dakika

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