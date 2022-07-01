Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi

01.07.2022 16:55
Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret ederek ihracatçılarla gündemi değerlendirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret ederek ihracatçılarla gündemi değerlendirdi. 2022 yılının ilk altı ayında Gaziantep'in ihracat alanında önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Vali Gül, ziyarette gündemi değerlendirerek ihracatçıların sorunlarını dinledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında bölge ihracatçılarıyla bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül gündemi değerlendirdi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 2022 yılının ilk altı aylık ihracat sürecinin değerlendirildiği toplantıda Gaziantep Valisi Davut Gül, TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı göreviyle TİM Başkan vekilliği görevine seçilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Tiryakioğlu ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanlığı göreviyle TİM Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Salahattin Kaplan ile kendi sektörlerinde sektör yardımcılığı görevlerine seçilen Mehmet Çıkmaz ve Abidin Kaplan'ı kutlayarak başarılar diledi. İhracatın geliştirilmesi ve arttırılması için devlet olarak kendilerine düşenleri her zaman yapmaya hazır olduklarını ifade eden Vali Davut Gül ülke ekonomisine katkılar sağlayan ihracatçıları kutladı. Toplantıda birlik başkanları ve yönetim kurulu üyeleri son dönemlerde ihracatçıların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında karşılaştıkları sorunları dile getirerek sorunların çözümü için destek istedi. Karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika
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