Vali Masatlı, Erzin Küçük Sanayi Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Masatlı, Erzin Küçük Sanayi Sitesi'ni Ziyaret Etti

Vali Masatlı, Erzin Küçük Sanayi Sitesi\'ni Ziyaret Etti
23.07.2026 08:35
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Hatay Valisi Masatlı, Erzin'deki yeni sanayi sitesinde esnaflarla buluşarak incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan 71 iş yerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında tamamlanarak esnafın hizmetine sunulan Erzin Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi'ni gezen Masatlı, faaliyetlerini sürdüren işletmeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnafla bir araya gelen Vali Masatlı, üretim faaliyetleri ve ilçenin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi'nin Erzin'in üretim gücüne, ticari hayatına ve istihdamına önemli katkılar sağladığını belirten Masatlı, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Hatay Valiliği yetkilileri, deprem sonrası ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik yatırımların il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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