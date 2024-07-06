Vali Musa Işın, Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti

Ekonomi

Vali Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti.

Aragonit Genel Müdürü Tolga Eskioğlu ve fabrika yetkilileri tarafından karşılanan Vali, fabrikadaki üretim alanlarını inceleyip bilgiler aldı.

Tolga Eskioğlu, fabrikanın yapı kimyasalları üretimini Kütahya, Aksaray ve Antalya olmak üzere 3 ayrı lokasyonda, ham madde girişinden sevkiyat sürecine kadar tüm proseslerde son teknolojiyi kullanarak günlük 2 bin 400 ton kapasiteyle üretim yaptığını ve Kütahya'da 80 kişiyi istihdam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA