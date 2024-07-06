Vali Musa Işın, Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Musa Işın, Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti

Vali Musa Işın, Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikası, Vali Musa Işın tarafından ziyaret edildi. Vali, fabrikadaki üretim alanlarını inceleyerek bilgi aldı. Aragonit Genel Müdürü Tolga Eskioğlu, fabrikanın Kütahya, Aksaray ve Antalya'da olmak üzere 3 ayrı lokasyonda günlük 2 bin 400 ton kapasiteyle üretim yaptığını ve Kütahya'da 80 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

06.07.2024 13:19
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Vali Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti.

Aragonit Genel Müdürü Tolga Eskioğlu ve fabrika yetkilileri tarafından karşılanan Vali, fabrikadaki üretim alanlarını inceleyip bilgiler aldı.

Tolga Eskioğlu, fabrikanın yapı kimyasalları üretimini Kütahya, Aksaray ve Antalya olmak üzere 3 ayrı lokasyonda, ham madde girişinden sevkiyat sürecine kadar tüm proseslerde son teknolojiyi kullanarak günlük 2 bin 400 ton kapasiteyle üretim yaptığını ve Kütahya'da 80 kişiyi istihdam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vali Musa Işın, Aragonit Yapı Kimyasalları Merkez Fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

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