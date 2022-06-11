Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu

11.06.2022 15:05
Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve yetkililerden işleyiş hakkında bilgiler aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve yetkililerden işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine devam eden fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin bir arada bulunduğu merkezde, makine, elektrik-elektronik, prototipleme ve tasarım atölyelerinde inceleme yaptı.

MTOSB içerisinde bulunan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilmişti. - MERSİN

Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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