Vali Taşolar Yatırımcılarla Toplandı

Ekonomi

15.02.2026 17:13
Iğdır Valisi, OSB'deki yatırımcılarla üretim ve istihdam konularını görüştü, destek sözü verdi.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatırımcı firmaların yetkilileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen üretim faaliyetleri, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar ele alındı. Toplantıda söz alan firma yetkilileri; üretim süreçleri, istihdam durumları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında Vali Taşolar'a bilgi verdi. Yatırımcıların taleplerini tek tek dinleyen Vali Taşolar, kamu kurumları olarak üretimin ve istihdamın artırılmasına yönelik her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Iğdır'ın stratejik konumu, üretim potansiyeli ve yatırım imkanlarıyla bölge ekonomisi açısından önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Vali Taşolar, "Sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın her zaman yanındayız. İlimizin kalkınması için kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - IĞDIR

