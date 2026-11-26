Yalova'da geçen yıl gerçekleştirilen 3 bin 17 tonluk su ürünleri üretimi, yaklaşık 587 milyon liralık ekonomik değer oluşturdu.

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nde program düzenlendi.

Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, il protokolü, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Vali Usta, yaptığı konuşmada, Yalova'nın yaklaşık 123 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu, kentte 1105 ticari balıkçı, 8 balıkçı barınağı ve 8 su ürünleri kooperatifinin bulunduğunu ifade etti.

Kentte 2025 yılında 3 bin 17 ton su ürünleri üretildiğini ve bunun yaklaşık 587 milyon liralık ekonomik değer oluşturduğunu aktaran Usta, midye yetiştiriciliğinin de sektörün önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Yalova'da 7 midye yetiştiriciliği işletmesi, 2 alabalık tesisi ve 1 tıbbi sülük tesisi bulunduğunu belirten Usta, şöyle konuştu:

"Balıkçı barınaklarımızda fiilen 250-300 ticari balıkçı gemisine hizmet verilmekte olup İl Müdürlüğümüz kayıtlarında 146 ticari balıkçı gemisi bulunmaktadır. Özellikle deniz balıkları avcılığı ile Akdeniz midyesi yetiştiriciliğinin öne çıktığı ilimizde, 7 işletmemizin toplam 8 bin 840 tonluk yıllık midye üretim kapasitesi, Yalova'mızın bu alandaki gelişme potansiyelini açıkça göstermektedir."

İlmeç ise deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gelecek nesiller açısından önem taşıdığını belirtti.

Üze de Türkiye'nin 2025 yılında 1 milyon 37 bin 19 ton su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştığını bildirdi.

Program, Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Betül Güroy'un su ürünleri ve deniz yaşamına ilişkin sunumuyla devam etti.

Sinevizyon gösterisi ve deniz canlıları sergisinin ardından katılımcılara balık ikram edildi.