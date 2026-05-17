Vali Varol Kuşadası\'nda Esnaf Ziyareti

17.05.2026 23:36
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda esnafla bir araya gelerek ticari durumu inceledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği çarşı ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya gelerek ilçedeki ticari hayatı yerinde inceledi. Ziyaretlere Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı Bülent İlbahar da eşlik etti.

İlçe genelinde yapılan programda Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki heyet, çarşı merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek gezdi. Esnafla sohbet eden heyet, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek notlar aldı. İlçedeki ekonomik hareketlilik, turizm sezonuna hazırlık süreci ve yerel ticaretin genel durumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretler sırasında Kuşadası'nın önemli noktalarından biri olan Kervansaray da program kapsamında yer aldı. Tarihi yapıda incelemelerde bulunan Vali Varol ve KUTO yetkilileri, bölgenin kültürel miras değeri ile turizm potansiyeli üzerine istişarelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

