Vali Yılmaz, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika
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Vali Yılmaz, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

10.03.2022 00:57
Vali Yılmaz, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı kentte faaliyet gösteren marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı kentte faaliyet gösteren marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kent genelinde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyatlara karşı denetim yaptı. Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ile Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok da yer aldığı denetimlerde marketlerin reyonlarındaki sıvı yağların fiyatları ile depolardaki stok durumları incelendi. Fırsatçılık yapanlara fırsat verilmeyeceğini belirten Vali Yılmaz, depoda yağ tutan işletmecilere rast gelinmediğini ifade etti.

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Yağ stokçuluğu yapan, fiyatlarda yükseltme yapan, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerimiz etkin bir şekilde sürüyor. Bizzat kendim de birçok markete uğradım, raflarda yağların bulunduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını yerinde gördüm. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Fırsatçılık yapanlara, Allah'ın izniyle asla fırsat vermeyeceğiz. Şu anda da ilimiz genelinde bu anlamda fırsatçılık yapan, depoda tutan herhangi bir işletmeci tespit edilmedi" diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

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Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yılmaz, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika


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