Van depreminde Gürcistan'dan yardım malzemesi getirmişti! 11 yıldır Erzurum'da bekleyen uçak ikinci el araba fiyatına satışa çıkıyor - Son Dakika
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Van depreminde Gürcistan'dan yardım malzemesi getirmişti! 11 yıldır Erzurum'da bekleyen uçak ikinci el araba fiyatına satışa çıkıyor

08.11.2022 18:17

Van'da 11 yıl önce meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda geçirdiği kaza sonucu bir daha havalanamayan "Ilyushing Il-76TD" tipi uçak satışa çıkıyor. Dev uçak için istenen bedel 400 bin TL olurken, bu rakama aynı zamanda ikinci el araba alınabilmesi dikkat çekti.

Van'da 11 yıl önce meydana gelen depremde, birçok ülkeden gönderilen yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırılması için en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'da yardım köprüsü oluşturulmuştu. Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarpmıştı.

11 YILDIR HAVALİMANI APRONUNDA BEKLİYORDU

Kazanın ardından kokpitte oluşan hasarın giderilmesi ve yeniden Gürcistan'a dönebilmesi için uçak havalimanındaki parka çekilmişti. Yıllardır tamir edilmeyen, kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili tüm yazışmalardan sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sonuç çıkmadı. Gürcistan yetkililerinin de uçağın alınması için bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATINA SATILACAK

Havalimanı apronunda kaderine terk edilen uçakla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) harekete geçti. 4LSKN tescilli hurda hava aracı "Ilyushing Il-76TD" tipi uçağın, 400 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek satışının gerçekleştirileceği belirtildi. İhale, 22 Kasım 14.30'da DHMİ Genel Müdürlük ihale salonunda yapılacak.

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Son Dakika Ekonomi Van depreminde Gürcistan'dan yardım malzemesi getirmişti! 11 yıldır Erzurum'da bekleyen uçak ikinci el araba fiyatına satışa çıkıyor - Son Dakika


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