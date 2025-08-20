Van'da Güneş Enerji Santrali Projesine Başlandı - Son Dakika
Van'da Güneş Enerji Santrali Projesine Başlandı

Van\'da Güneş Enerji Santrali Projesine Başlandı
20.08.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
Van Büyükşehir Belediyesi, VASKİ'nin enerji giderlerini karşılamak üzere 500 bin metrekarelik alanda Güneş Enerji Santrali inşaatına başladı. Proje, 38,5 megavat enerji üretecek ve yıllık 450 milyon TL tasarruf hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ) enerji giderlerini karşılayacak olan Güneş Enerji Santralinin (GES) yapımına başladı.

Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi mevkiinde bulunan ve 500 bin metrekarelik alanda yapımı süren proje, ilk etapta 38,5 megavatlık enerji üretimi sağlayacak. Çevre dostu ve ekonomik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali projesi ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (VASKİ) enerji yükünü önemli ölçüde hafifletecek. GES'in devreye alınmasıyla VASKİ'nin yılda yaklaşık 450 milyon TL tasarruf etmesi hedefleniyor.

"Elektrik giderlerinde büyük azalma"

1.2 milyar TL yatırım bedeliyle kurulacak enerji santrali, VASKİ'nin en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak. GES Proje Müdürü Serdal Mert, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Güneş panellerinin montajı için konstrüksiyon altyapı işlemlerimiz devam ediyor. Projemiz 38,5 megavat gücünde olup 4 ay içerisinde tamamlanarak idaremize teslim edilecek. Sahamızda 69 bin 888 adet yüksek verimli panel, 105 adet 350 kilowatt inverter, 7 adet 5 MVA trafo ve 1 adet dağıtım merkezi bulunacak. Üretilen enerji Engil Trafo Merkezi'ne aktarılacak. Projemizde son teknoloji Topcon hücreli paneller kullanılacak ve üretim, otomasyon sistemi ile VASKİ'nin tüketimiyle mahsuplaştırılacak" dedi.

"Kapasite artışı yolda"

Van Büyükşehir Belediyesi, 38,5 MW'lık santralin tamamlanmasının ardından 8 ay içinde kapasiteyi 68 megavata çıkararak, yaklaşık 800 milyon TL'nin belediyenin kasasında kalmasını sağlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası tarafından da desteklenen proje, hem ekonomik katkısı hem de çevresel faydalarıyla Van'ın geleceğine yapılmış en önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. - VAN

Kaynak: İHA

