Çiftçilerin kış hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Çiftçilerin kış hazırlıkları başladı

03.08.2022 01:15
Çiftçilerin kış hazırlıkları başladı

Van'da hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin kış hazırlıkları da başladı.

Van'da hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin kış hazırlıkları da başladı.

Van'da biçtikleri ekinleri 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda patosa vuran çiftçiler, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan vatandaşlar ekinlerin biçilmesiyle zorlu ve yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için çiftçilerin bir kısmı kendi arazisinden faydalanırken, bir kısım çiftçi ise tarımla uğraşan vatandaşlardan satın aldıkları samanlarla hayvanlarına bakıyor.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Habip Cankı isimli çiftçi, daha önce ektiği arpayı patosa vurarak hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşıladığını belirtti. Cankı, "Arpamızı yetiştirdik ve hasat zamanı geldi. Burada biçiyoruz. Patosa verip daha sonra hayvanların kışlık yemi için saklıyoruz. Aynı zamanda arpamızı da öğüttükten sonra kaldırıp onu da samanla birlikte hayvanlarımıza veriyoruz" dedi.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Cankı, "Allah'a şükür bizleri kurtarıyor. Tarlamızı her yıl farklı şekilde değerlendiriyoruz. Bir yıl şekerpancarı ekiyoruz, bir yıl arpa, bir yıl fasulye. Önümüzdeki yıl buraya fasulye ekmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, Ekonomi, Son Dakika

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