Van\'da Yaz Sezonu Geç Başladı

Van'da bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve havaların geç ısınması, kentin tarihi Sobacılar Çarşısı'ndaki yaz sezonunu geciktirdi.

Geçtiğimiz yıla oranla sezonu biraz daha geç açan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte semaver ve mangal imalatına yoğunluk verdi. Kış aylarında soba üretimi ve tamiratıyla bölge halkına hizmet veren çarşı esnafı, baharın gelişiyle birlikte üretim bandını semaver ve mangala çevirdi. Bölgede soğuk havanın etkisini yitirmesiyle birlikte sezonun ilk ürünlerini tezgahlarına indiren imalatçılar, piknikçilerin ve yaylacıların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirtti. Akcan, "Bu sene kışımız biraz uzun sürdü, havalar geç ısındı. Ondan dolayı sezonu biraz geç açıyoruz ama imalatımız devam ediyor. Yalnız bu sene yaz herhalde biraz geç gelecek. Yine de Allah'a çok şükür imalatımız devam ediyor; satışlarımız da yavaş yavaş açılır inşallah. Geçen yıl bu zamanda işlerimiz açılmıştı; çünkü geçen sene bu vakitlerde havalar ısınmıştı. Şimdi havalar ısınmadığı ve piknik sezonu açılmadığı zaman bu durum bizim satışlarımızı da engelliyor tabii" dedi.

Kışın hem soba tamiratı yaptıklarını hem de köylü sobası denilen 'tezek sobası' üretimi yaptıklarını hatırlatan Akcan, "Yazın ise semaver ve mangal üretiyoruz. Bunların yanı sıra davlumbaz, oluk ve boru işlerini de yapıyoruz. Günde yaklaşık 15 semaver üretiyoruz. Mangal sayısı ise değişiyor; büyük mangal olduğu zaman günde 10 tane, küçük mangal olduğu zaman ise 100 civarına çıkabiliyor. Buradaki köylü kesimi yaylaya çıktığı zaman da semaveri tercih ediyor" diye konuştu. - VAN