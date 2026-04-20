Van'da Yaz Sezonu Geç Başladı
Van'da Yaz Sezonu Geç Başladı

Van\'da Yaz Sezonu Geç Başladı
20.04.2026 16:31
Uzun süren kış, Van Sobacılar Çarşısı'ndaki yaz sezonunu geciktirdi; imalatçılar yoğun mesai harcıyor.

Van'da bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve havaların geç ısınması, kentin tarihi Sobacılar Çarşısı'ndaki yaz sezonunu geciktirdi.

Geçtiğimiz yıla oranla sezonu biraz daha geç açan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte semaver ve mangal imalatına yoğunluk verdi. Kış aylarında soba üretimi ve tamiratıyla bölge halkına hizmet veren çarşı esnafı, baharın gelişiyle birlikte üretim bandını semaver ve mangala çevirdi. Bölgede soğuk havanın etkisini yitirmesiyle birlikte sezonun ilk ürünlerini tezgahlarına indiren imalatçılar, piknikçilerin ve yaylacıların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirtti. Akcan, "Bu sene kışımız biraz uzun sürdü, havalar geç ısındı. Ondan dolayı sezonu biraz geç açıyoruz ama imalatımız devam ediyor. Yalnız bu sene yaz herhalde biraz geç gelecek. Yine de Allah'a çok şükür imalatımız devam ediyor; satışlarımız da yavaş yavaş açılır inşallah. Geçen yıl bu zamanda işlerimiz açılmıştı; çünkü geçen sene bu vakitlerde havalar ısınmıştı. Şimdi havalar ısınmadığı ve piknik sezonu açılmadığı zaman bu durum bizim satışlarımızı da engelliyor tabii" dedi.

Kışın hem soba tamiratı yaptıklarını hem de köylü sobası denilen 'tezek sobası' üretimi yaptıklarını hatırlatan Akcan, "Yazın ise semaver ve mangal üretiyoruz. Bunların yanı sıra davlumbaz, oluk ve boru işlerini de yapıyoruz. Günde yaklaşık 15 semaver üretiyoruz. Mangal sayısı ise değişiyor; büyük mangal olduğu zaman günde 10 tane, küçük mangal olduğu zaman ise 100 civarına çıkabiliyor. Buradaki köylü kesimi yaylaya çıktığı zaman da semaveri tercih ediyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da Yaz Sezonu Geç Başladı - Son Dakika

Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
SON DAKİKA: Van'da Yaz Sezonu Geç Başladı - Son Dakika
