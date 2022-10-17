Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği - Son Dakika
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Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği

17.10.2022 16:23
Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği

Gelen Van haberlerine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sıvat desteği verilmeye devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sıvat desteği verilmeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda İpekyolu'nda meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar, kırsal mahallelerin hemen hemen tamamında faaliyete girdi.

İpekyolu'nda kırsal ve dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahını artırmaya yönelik yürütülen sıvat desteğinde şimdiye kadar kırsal mahallelerin 27'sinde kurulum sağlanarak, hayvanların faydalanması sağlandı.

İpekyolu Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle çiftçilerin yanında olmaya devam ederken; Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan, Ilıkaynak ve Karagündüz mahallelerine de sıvat kurulumunun ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği - Son Dakika

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