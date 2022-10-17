Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda İpekyolu'nda meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar, kırsal mahallelerin hemen hemen tamamında faaliyete girdi.

Van 'ın İpekyolu ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sıvat desteği verilmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Van ekonomi haberi: İpekyolu'daki çiftçilere sıvat desteği - Son Dakika

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