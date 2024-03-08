Van\'ın Özalp ilçesinde çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere yatıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.