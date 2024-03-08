Van\'ın Özalp ilçesinde çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı

Van'ın Özalp ilçesinde 74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.
Özalp ilçesinde Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen "Yem Bitkileri Geliştirme Projesi-2" kapsamında 74 çiftçiye 9 bin 895 kilogram yonca, korunga ve fig tohumu dağıtımı yapıldı. Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtımda, çiftçilere tohumları teslim edildi. - VAN
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.
Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçilere fındık üretimi konusunda doğru uygulamalar eğitimi verildi. Eğitimde fındık kalitesinin artırılması, bakım hatalarının düzeltilmesi, doğru dikim, budama ve gübreleme gibi konular ele alındı. 2 günlük eğitime 200 çiftçi katıldı ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı, ayrıca çeşitli hediyeler verildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını açıkladı. Yalçın, 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu zarar gören 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin'de 2021-2023 yıllarında 583 bin 500 kızılçam ve 79 farklı türde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 'Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği' isimli yeni raporunu yayımladı. Afetlerin toplumsal cinsiyetle bağına ilişkin rehber niteliği taşıyan rapor, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri odağına alarak konuyu toplumsal cinsiyet ekseninde analiz ediyor. Rapor, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları afetlere karşı daha kırılgan halde bırakabileceğini, kadınların hazırlıklı olma ve zorluklarla baş etme kabiliyetlerinin erkeklerden daha olumsuz düzeyde etkilenebileceğini aktarıyor.
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