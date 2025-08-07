Van Ticaret ve Sanayi Odası Açıklama Yayımladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, "Odamız tarafından yapılan duyuru, bazı basın yayın organları tarafından manipüle edilmiş ve kurumumuz siyasi partiler/aktörler ile karşı karşıya getirilmeye çalışılmıştır" denildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, oda tarafından 4 Ağustos 2025 tarihinde "Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami mahallelerinde bulunan 47 adet taşınmazın kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır" duyurusunun web sitelerinde (https://www.vantso.org.tr/duyurular/10963/tasinmaz-satisi-hk) ve SMS marifetiyle üyelere duyurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Birkaç yıl önce, bahse konu alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iken Van Büyükşehir Belediyesine kaynak oluşturması amacıyla tahsisi yapıldığı bilinmektedir. Belediyenin daha önce de bu alan üzerinde imar düzenlemesi yaparak satış gerçekleştirdiği bilinmektedir. Şehrimizin yeni yerleşim alanlarına ihtiyacı olduğu bilinmekle, sıkışan kent imarının yeni yatay genişleme alanlarına ihtiyacı olduğu da sıklıkla dile getirilmektedir. Yine Van Büyükşehir Belediyesinin yeni yerleşim alanı üzerinden halka uygun bedelle arsa satışı amacıyla bu neviden bir çalışmaya gidildiği kamuoyunun bilgisindedir. Bahse konu çalışma odamız tarafından üyelerimize ve halkımıza duyurulmuştur. Odamız, söz konusu ihalenin sahibi ve karar vericisi değil, kurum ve kuruluşların bu neviden taleplerini üyelerine duyurmayı kamusal hizmet olarak değerlendirmektedir. Keşke ilimizde yapılan tüm ihaleler odamıza bildirilmiş olsa ve tüm bu duyurular sayfalarımızdan ilan edilebilse. Ayrıca bundan da memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz. Kaldı ki belediyelerin iş ve işlemleri odamızın çalışma alanı dışındadır. Belediyeler kendi faaliyet alanları ve yasal mevzuatları çerçevesinde hareket etmektedirler. İlimizdeki tüm resmi kurumlarla olduğu gibi Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile yasalar çerçevesinde işbirliği ve kurumsal bağlarımız bulunmaktadır. Odamız tarafından yapılan duyuru, bazı basın yayın organları tarafından manipüle edilmiş ve kurumumuz siyasi partiler/aktörler ile karşı karşıya getirilmeye çalışılmıştır. Haberin kaynağı, gerçekleri görmezden gelerek kurumumuzu yıpratmayı hedeflemiştir. Kaldı ki farklı kurumların kamuoyu duyuruları ve benzer çalışmaları önceki dönemlerde de odamız tarafından duyurulmuştur. Bahse konu haberi kınadığımızı ve yasal haklarımızın saklı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - VAN