Van Valisi İran'da Ekonomik Toplantıya Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Van Valisi İran'da Ekonomik Toplantıya Katıldı

Van Valisi İran\'da Ekonomik Toplantıya Katıldı

Van Valisi Ozan Balcı, İran'da Türkiye-İran ekonomik işbirliği toplantısına katıldı.

03.10.2024 16:35
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Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki heyetle İran'da yapılan ekonomik işbirliği toplantısına katıldı.

Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında iş adamları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinden oluşan heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nin Urumiye kentinde düzenlenen Türkiye-İran 7. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıda iki ülkenin sınır illeri arasında yapılacak başta ticaret, eğitim, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliği konuları ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Balcı, "Toplantı başta ticaret olmak üzere, eğitim, sosyal faaliyetler gibi birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Farklı alanlarda komisyonlar toplantı yapıyor. İnşallah belirlenen hedeflere ulaşmada ülkemizin ekonomisine katkı anlamında bu toplantı çok büyük önem taşımaktadır. Hayırlı olsun" dedi.

Toplantıda Türk heyetinde Van Valisi Ozan Balcı, Hakkari Valisi Ali Çelik, Iğdır Valisi Ercan Turan, Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, sınır ilçe kaymakamları, meslek odaları başkanları ve kamu kurum temsilcileri yer alırken, İran İslam Cumhuriyeti heyeti ise İran Batı Azerbaycan Genel Valisi Mohammad Sadegh Motemadıen, sınır illeri valileri, milletvekilleri ile iş adamlarından oluştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van Valisi İran'da Ekonomik Toplantıya Katıldı - Son Dakika

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