Van Valisi Ozan Balcı, 4 yılda 750 milyon liralık tohum desteği sağlandığını belirtti

Van'da çiftçilere son 4 yılda 750 milyon liralık 13 bin 957 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu desteği sağlanırken, destek miktarının 15 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Van Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Güçlü Tarım, Güçlü Van" ve "Bereketli Yarınlar İçin Üreten Van" vizyon projeleri kapsamında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen "Van Hububat Ambarı Oluyor-4" projesiyle üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında düzenlenen tohum dağıtım töreni, belediyenin Makine İkmal Daire Başkanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Vali Balcı, "Alın teriyle geçinen, memleketimizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan çiftçilerimize destek olacak bu güzel faaliyette, tohum dağıtım töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; tohumun üretilmesinden buraya ulaştırılmasına kadar üreticilerinden şoförlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu tohumların çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bunu 15 bin tona tamamlayacağız"

Son 4 yılda sağlanan tohum desteğinin yaklaşık 14 bin tona ulaştığını belirten Balcı, "Dağıtılacak tohum miktarı yaklaşık 14 bin ton. Bunu 15 bin tona tamamlayacağız. Nakdi değerini net bugünkü değer üzerinden ifade edecek olursam, 4 yıllık süreçte yaklaşık 750 milyon liralık tohum desteği sağlamış olacağız. Bunun yüzde 25'ini çiftçilerimiz karşılıyor. Geri kalan kısmı ise Valiliğimizin ve Tarım Bakanlığımızın kaynaklarıyla karşılanıyor. Bu destekle birlikte yüzde 30-40 oranında verim artışı bekleniyor. Gerçekten harika bir iş oldu" diye konuştu.