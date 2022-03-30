Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı

30.03.2022 16:39
Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine tarımsal sulama, taral doldurma ve hayvan içme suyu göleti etüt çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine tarımsal sulama, taral doldurma ve hayvan içme suyu göleti etüt çalışmalarına başladı.

Özellikle kırsal mahallelerde atıl durumda bulunan su kaynaklarının değerlendirilmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı tarımsal sulama, taral doldurma ve hayvan içme suyu göleti etüt çalışmalarına başladı. Vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik personeller, yağışların bitmesi ve hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte 17 ilçede çalışmalarına hız verdi. Gelen taleplerin öncelik sırasına göre yapılan etüt çalışmaları ile iletilen talepler yerinde incelenerek çalışma programına dahil ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hem tarımsal hem de hayvansal üretime destek noktasında yoğun çaba sarf edildiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarımsal üretime destek vermek amacıyla çalışıyoruz. Bu noktada üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürecek" dedi. - MANİSA

Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı
Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı
Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı

YORUMLAR
500
Afrika'da su kuyusu açtırmak için etkinlik düzenlendi Afrika'da su kuyusu açtırmak için etkinlik düzenlendi Taşova'da bin 750 fidan toprakla buluşturuldu Taşova'da bin 750 fidan toprakla buluşturuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Kamu, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:48:13. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement