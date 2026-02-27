Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak - Son Dakika
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
27.02.2026 12:56
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı'ndan yararlanabilmek için hane gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az, yani mevcut hesaplamaya göre 9 bin 358 liranın altında olması gerekecek. Destekler üç farklı modelle verilecek ve başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı için yürütülen çalışmalarda ayrıntılar ortaya çıktı. Dar gelirli ailelere yönelik planlanan destek modelinde gelir şartı ve ödeme tutarlarına ilişkin üç farklı senaryo değerlendiriliyor.

GELİR ŞARTI NE OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre; programdan yararlanabilmek için en önemli kriter hane geliri olacak. Masadaki seçeneklerden birine göre ailedeki toplam gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekecek. Mevcut asgari ücrete göre bu tutar 9 bin 358 liranın altında olacak.

3 FARKLI DESTEK SENARYOSU

  • İlk senaryoda aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek verilmesi planlanıyor. Buna ek olarak konut ve çocuk başlıklarında ilave yardımlar sağlanacak. Konut desteği kapsamında asgari ücretin yüzde 15'i oranında elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımı ise asgari ücretin yüzde 5'i oranında olacak.
  • İkinci senaryoda toplam destek asgari ücretin yüzde 17'si olarak öngörülüyor. Bu modelde konut desteği yüzde 12, çocuk yardımı yüzde 5 oranında planlanıyor.
  • Üçüncü senaryoda ise destek oranı asgari ücretin yüzde 15'i seviyesinde olacak. Bu durumda konut desteğinin yüzde 10, çocuk yardımının ise yüzde 5 olması hedefleniyor.

YARDIMLAR TEK KARTTA TOPLANACAK

Tüm yardımlar tek bir kartta toplanacak. Desteklerin bir bölümü nakit olarak çekilebilecek, bir bölümü ise kart üzerinden gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarda indirimli kullanılabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Program için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gelir testi kapsamında hane ziyareti yapılmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler ortak bir sistem üzerinden kontrol edilecek. Başvuru sahiplerinin bu sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek. Düzenlemeye ilişkin yasal altyapı için yasa hazırlığı yapılacağı belirtildi.

Asgari Ücret, E-Devlet, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Neco3955 Neco3955:
    9 358 lira gelir yani kimse alamayacak ay yapacağınız yardıma insanların emeklinin çalışanın maaşını düzene sokun yardıma muhtaç ettiniz insanları. 43 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    9 bin bence cok, en buyuk paramiz sanli 200 tl den fazla aylik alanlar muaf olsun. 200 tl ve alti gelire sahip sincap, kedi, kopek yararlansin. 26 1 Yanıtla
  • Ramazan karaman Ramazan karaman:
    bu nasıl destek 9 bin tl maaş alan varmı vatandaşla dalga geçiyolar.heralde.asgari ücret alanlar .düşük emekli maaşı alanlar.aldıkları maaşlarla geçinemiyolarki.9 binlira alan nasıl geçinsin yani bu demektirki hiç kimse alamıyacak yani buda fiyasko olacak.maalesef. 17 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    9 bının altında kı ınsanlar fazla yaşayamıyacag için hane geliri demek yannıs o gelıre ev yok 16 0 Yanıtla
  • Burhan Çirak Burhan Çirak:
    Kişi başı değilse ağam eğleniyor bizimle yardım alanlarda yardım mahrum olacak 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
