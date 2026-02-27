Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı için yürütülen çalışmalarda ayrıntılar ortaya çıktı. Dar gelirli ailelere yönelik planlanan destek modelinde gelir şartı ve ödeme tutarlarına ilişkin üç farklı senaryo değerlendiriliyor.
NTV'de yer alan habere göre; programdan yararlanabilmek için en önemli kriter hane geliri olacak. Masadaki seçeneklerden birine göre ailedeki toplam gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekecek. Mevcut asgari ücrete göre bu tutar 9 bin 358 liranın altında olacak.
Tüm yardımlar tek bir kartta toplanacak. Desteklerin bir bölümü nakit olarak çekilebilecek, bir bölümü ise kart üzerinden gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarda indirimli kullanılabilecek.
Program için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gelir testi kapsamında hane ziyareti yapılmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler ortak bir sistem üzerinden kontrol edilecek. Başvuru sahiplerinin bu sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek. Düzenlemeye ilişkin yasal altyapı için yasa hazırlığı yapılacağı belirtildi.
