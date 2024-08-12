VavaCars, ikinci el araç fiyatlarının sabit kaldığını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

VavaCars, ikinci el araç fiyatlarının sabit kaldığını açıkladı

VavaCars, ikinci el araç fiyatlarının sabit kaldığını açıkladı

VavaCars'ın yapay zeka ile geliştirdiği 'VavaAI Fiyat Endeksi' temmuz sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları mayıs ve haziranda düşüş gösterdikten sonra temmuz ayında sabit kaldı. Şirket yetkilileri, fiyatların reel anlamda geride kalmaya devam ettiğini belirtti.

12.08.2024 12:30
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VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin temmuz sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, mayıs ve haziranda düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları temmuz ayında sabit kaldı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarındaki nominal düşüş hızının önceki aylara göre yavaşlamış olduğunu fakat mevduat faizi, döviz ve enflasyon gibi veriler göz önüne alındığında, fiyatların reel anlamda geride kalmaya devam etiğini belirtti.

Gerek fiyat düşüşünün devam etme riskini, gerek diğer enstrümanlara karşı değer kaybını ve alternatif yatırım fırsatlarını kaçırma olasılığını hesaba katmanın doğru olacağının altını çizen Gözelekli, "Araç satmayı düşünen bireysel müşterilerin, fiyat beklentilerinde 2-2,5 aya varan ortalama satış süresini göz önünde bulundurmaları kritik bir unsur. Yakın zamanda düzenlediğimiz anket sonucunda ikinci el araç satışlarının 8-10 haftayı bulan sürelere uzadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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